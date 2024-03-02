تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة كريستال بالاس اليوم

يخوض فريق توتنهام هوتسبير مباراة قوية مساء اليوم السبت أمام كريستال بالاس في المباراة التي تقام على ملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة توتنهام وكريستال بالاس في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2.

تشكيل توتنهام المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: دراجوشين، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، بن ديفيز.

خط الوسط: إيف بيسوما، باب سار، جيمس ماديسون

خط الهجوم: ريشارليسون، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي

ترتيب توتنهام وكريستال بالاس

توتنهام يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة، من 14 انتصارا و6 هزائم و5 تعادلات، الفريق يبتعد بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله أستون فيلا.

كريستال بالاس يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة، من 7 انتصارات و12 هزيمة و7 تعادلات، كريستال بالاس يحاول الحصول على نقاط ثمينة لتأمين بقائه في الدوري الممتاز.