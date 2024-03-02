مدير تعليم المنشأة يتفقد قاعات رياض الأطفال بمدرسة جمال عبدالناصر

تفقد اليوم السبت، محمد أبو الفضل علي، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين، قاعات منظومة التعليم الجديدة للصفوف الأولى، ومرحلة رياض الأطفال بمدرسة جمال عبدالناصر الإبتدائية، وذلك للاطمئنان على حسن سير وانتظام العملية التعليمية، وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية حفاظاً على سلامة التلاميذ والمعلمين، وجودة الخدمة التعليمية المقدمة بالمدرسة وقاعات رياض الأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسليمان بخيت وكيل المديرية .

تفقد مدير عام الإدارة خلال جولته قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية ومعامل المدرسة وناقش التلاميذ فيما يتم شرحه للوقوف على مستوى العملية التعليمية وجودتها مؤكداً على تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالإهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني والذي يتم تطبيقه بالتناوب خاصةً أن القيادة السياسية للبلاد مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وشدد محمد أبو الفضل، على خلال زيارته على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من الأمراض المعدية والحد من إنتشارها حفاظاً على سلامة أبنائنا التلاميذ وكذا عقد الندوات والمحاضرات التوعوية لتنمية الوعي الطلابي بترشيد إستهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على البيئة من التلوث وأثنى على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة وتعاون هيئة التدريس والعاملين بالمؤسسة التربوية مع قيادتها والعمل بروح الفريق لتنفيذ القرارات الوزارية،معرباً عن شكره وتقديره لمدير المدرسة الأستاذ عبدالعزيز علي أبو دهيس والعاملين بها.

وأشار مدير عام الإدارة، إلى أنّ مرحلة رياض الأطفال تعد الركيزة الأولى لتأسيس قاعدة التعليم للمرحلة الابتدائية، لأن إنجاز الطفل في الابتدائية يعتمد على رصيده المعرفي والمهاراتي والسلوكي الذي اكتسبه في مرحلة رياض الأطفال كما تعتبر أساسيات التعلم التي يكتسبها الطفل في مرحلة رياض الأطفال، مؤثرة بشكل كبير على تطور النظام التعليمي والتربوي في الدول التي تولي تلك المرحلة اهتماماً كبيراً.