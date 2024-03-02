تعرف على برنامج جمعية مصر الجديدة الثقافي في مارس

أعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن انطلاق البرنامج الثقافى التى تنظمه الجمعية في كافة منصاتها الثقافية والابداعية عن شهر مارس الجارى ولذى ينفذ في اجواء رمضانية بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر ان تقدم من خلالها باقةً متنوعةً من الفعاليات التى تعد امتدادا ثريا لبرامج ثقافية حافلة بالأنشطة والفعاليات التي تثرى المشهد الثقافي ، وتسهم في نشر قيم الإبداع والابتكار، وتفتح آفاقا أرحب للحوار الفكري البناء في العديد من القضايا التي تهم المثقفين المبدعين قطاعات عديدة بالمجتمع.

وقال الدكتور نبيل حلمي، ان المنصات الثقافية التابعة للجمعية وهى مكتبة مصر الجديدة العامة والطفل ومكتبة المستقبل ومتحف الطفل ، تقدم خلال شهر مارس الجارى مخططا برامجيا مميزا ومتنوعا، يأتي تماشيا مع رؤية واستراتيجية الجمعية ، ويهدف إلى تقديم محتوى ثقافي ومعرفي من اجل توعية الجمهور بشتى القضايا التى تهم المجتمع ، ويضم المخطط مجموعة متنوعة من البرامج.

مشيرا الى ان من بين تلك الفعاليات عرض ومناقشة فيلم "اشتغالة "، والذى تنظمه مكتبة مصر الجديدة العامة ، في الخامسة من مساء اليوم السبت، مناقشة دكتور سامح توفيق واحمد العرابي.

وهو الفيلم الرابع لفرقة الياسمين للفنون و الرابع في مسيرة الفنان حمدي السيد الإخراجية في عالم السينما بعد أفلامه الثلاثة (هرم واحد كفاية)، (شياكة) و (آمال و هيام ) ، فيلم (اشتغاله) بطولة : حمدي السيد - وسام صبحي - فاتن واصل - هناء فاروق طارق الشريف – ياسمين علاء- مروان محمود – حنان العارف- محمد عرفه تأليف و مونتاج : أحمد العرابي تصوير وتصميم بوستر: سيف المنسي إعداد موسيقي و رسم لوحات وإخراج حمدي السيد .

وكانت استقبلت المكتبة فرقة بانوراما المسرحية، التى قدمت امس الجمعة بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة المسرحية الكوميدية "الظاهرة" عن مسرحية "عذاب بيوتر أوهي" للكاتب البولندي سلافومير مروجيك ظاهرة غامضة تظهر فى بيت أحد البسطاء تقلب حياته رأساً على عقب.

الممثلون حسب الظهور: نادر هبة نظير، فتحي، خالد دجوى، شريف الشامي، كريم قدري، ياسمين عبد الحميد، مي عبد الله، محمد إسماعيل، مادو شادي عادل، عصام شريف، نسرين عابدين، أمل خالد، غادة الشعراوى، روان عماد.

والأطفال: لانا أيمن، سارة حسام إعداد موسيقى: هدى المحجوب إستعراضات: ريهام مسعود، نسرين ابو طالب ، إدارة مسرحية: الآء الشربيني سينوغرافيا: نصار مخرج منفذ: محمد إسماعيل مخرج منفذ و رئيس الفريق: كريم قدري، اعداد وإخراج: نادر نظير.

بينما فدمت مكتبة مصر الجديدة للطفل، امس الجمعة محاضرة بعنوان " غرس القيم والأخلاق للأطفال "، تناولت المحاضرة التاكيد على الصفات الايجابية عند الأطفال ونبذ الصفات السلبية ومحاولة الابتعاد عنها قدم الندوة الدكتورة ايمان ممتاز.

كما تنظم مكتبة الطفل ندوة اون لابن عبر منصة زوم بعنوان " مراهقة امنه "، تتناول مرحلة المراهقة والاحتياجات النفسية للمراهقين وأكثر المشكلات النفسية والسلوكية للمراهقين يقدم المحاضرة الدكتورة هدير محمد، وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم السبت.

فيما تنظم مكتبة المستقبل، اليوم السبت ٢ مارس ٢٠٢٤ الساعة 2 ظهرا ندوة (الخلافات بين الأخوة) غادة قناوي أخصائي تعديل سلوك.