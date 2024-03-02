تشغيل مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب قنا

قال خالد بهيج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، جنوب قنا، إن مبني الوحدة المحلية الجديد، تم تجهيزه بأحدث التقنيات لخدمة الأهالي، بتكلفة 22 مليون جنيه على مساحة 524 مترًا.

وإفتتح أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، المقر الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، شمال محافظة قنا، وذلك علي هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

رافق المحافظ، نيافة الحبر الجليل بيمن مطران نقادة وقوص، والنائب حمدى سعد عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الافتتاح

وأوضح محافظ قنا، أن افتتاح المقر الجديد للوحدة المحلية يهدف إلي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين بشكل حضاري لتلبيه احتياجتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة، نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطنين ، من أجل خلق مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين.

فى ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة تتماشي مع رؤية مصر 2030.

ووجه المحافظ، المسئولين بالوحدة المحلية بالتواصل الدائم مع المواطنين، لإنجاز المهام الخاصة بهم وتحقيق الانضباط الإداري والعمل كفريق عمل واحد لبحث المشكلات المقدمة من المواطنين، وسرعه تحديد أسلوب حلها ووفقا للوائح والقوانين .