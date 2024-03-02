تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بيرنتفورد في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق تشيلسي لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، عندما يحل ضيفًا علي برينتفورد، في المباراة التي تقام على ملعب "جريفين رود"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برينتفورد وتشيلسي في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2.

تشكيل تشيلسي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: بين تشيلويل - كويلويل - أكسيل ديساسي - مالي جوستو

خط الوسط: موسيس كاسيديو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: رحيم سترلينج – نيكولاس جاكسون - كول بالمر

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما يأتي برينتفورد في المركز الـ16 برصيد 25 نقطة.