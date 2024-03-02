الجيش الأمريكي: أسقطنا صاروخًا باليستيًا كان معدًا للإطلاق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين أطلقوا أمس صاروخا باليستيا مضاداً للسفن صوب البحر الأحمر من دون أن يلحق ضررا بأي سفن.

وأشارت القيادة - في بيان على منصة إكس أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - إلى أن قواتها قصفت أمس أيضا صاروخ أرض-جو كان معدا للإطلاق من مناطق سيطرة الحوثيين. وأوضحت القيادة أن هذا التحرك أتى بعد أن رأت قواتها أن الصاروخ يمثل تهديدا وشيكا للطائرات الأمريكية في المنطقة.

ومنذ نوفمبر الماضي بلغ عدد الهجمات الحوثية نحو 60 بحسب تقديرات بريطانية وأمريكية، ما أدى إلى تهديد سلامة الملاحة الدولية.

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان وتسقط 3 قتلى بينهم مسؤول بحزب الله

فذت طائرات إسرائيلية، اليوم السبت، غارة مسيرة استهدفت سيارة على طريق الناقورة الرئيسي في جنوب لبنان، بحسب موقع “لبنان 24.

وتشير المعلومات الأولية – بحسب الموقع اللبناني – إلى مقتل 3 أشخاص نتيجة الهجوم الذي وقع في منطقة الحمراء في الناقورة ونفذ بـ 3 صواريخ أطلقتها المسيرة..

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤولا في حزب الله اللبناني قتل في الحادث، فيما أفاد مصدر أمني لبناني أن شخصية فلسطينية كانت هي المستهدفة في غارة الناقورة..

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة المستهدفة وقد اشتعلت فيها النيران وتفحمت.