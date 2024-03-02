برامج تدريبية للنشء بنادي المناخ والبيئة بمركز شباب المسلمية

نفذ نادي المناخ والبيئة بإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تدريباته بمركز شباب المسلمية التابع لإدارة الزقازيق، وذلك لإعادة تدوير كرتونة البيض واستخدامها فى شكل فانوس رمضان باستخدام أبسط الإمكانات المتاحة، ليستخدمها النشء المشارك فى المحيط المجتمعى بالمنزل والمدرسة.

ويشرف على التدريبات المهندس أحمد أشرف مدرب نادي المناخ والبيئة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، والذي قد شارك في المؤتمر الدولي للمناخ بشرم الشيخ Cop28، وتم عرض بعض المبادرات والمشاريع فى إعادة تدوير المخلفات واستغلالها، للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف المؤتمر.

وتماشيًا مع المناسبات الحالية وقرب حلول شهر رمضان المعظم؛ عرض المهندس أحمد أشرف مدرب النادى وبحضور الهام الشاعر مُشرف النادي، فنيًا عن كيفية إعادة تدوير المخلفات.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتنمية النشء، بهدف تنمية الأفكار الإبداعية لدى النشء، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، واستغلال المخلفات وإعادة تدويرها، وكيفية الحفاظ على البيئة، ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك بتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء.