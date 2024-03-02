عجوز تحقق فضية بطولة العالم لسباحة الماسترز (شاهد)

كشفت نجوى غراب صاحبة الـ 81 عاما، تفاصيل تحقيقها الميدالية الفضية في بطولة العالم لسباحة الماسترز في قطر بسباق 50 متر حرة، قائلة: "أستعد لمثل هذا النوع من السباقات لمدة شهور، فأنا أتدرب 5 أيام في الأسبوع".

حققت 11 ميدالية عالمية

وأضافت "غراب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في عام 2010 بدأت المشاركة في بطولات العالم، وكان عمري 67 سنة، وبالتالي، فإن البطولة الحالية ثامن بطولة عالم أشارك فيها، وحققت 11 ميدالية عالمية".

وتابعت: "دُهشت عندما وجدت نفسي حصلت على الميدالية الثانية في سباق 50 متر حرة، وبالنسبة للدوافع، فإن كل شيء محسوب، من يهمل الرياضة يختلف عن الذي يمارسها، ويجب على كل إنسان التفكير في كل خطوة.. مفيش حاجة بتمشي من غير حساب".

الرياضة والنظام الغذائي مكملان لبعض

وأوضحت: "الرياضة والنظام الغذائي مكملان لبعض، فلا يمكن أن يأكل الإنسان دون حساب ويقول أريد ممارسة الرياضة وتحقيق الإنجازات، أنا أقلل تناول السكر والنشويات منذ سنوات، ومنذ 35 عاما لا أستخدم السكر في شاي أو أي قهوة، وأخصص يوما واحدا في الأسبوع لتناول كل ما أريده لأن الحرمان أمر سيء للغاية".

