للمرة الأولى دمج ذوى الهمم والأصحاء فى السباحة على شواطئ الغردقة

أعلن السباح العالمى خالد شلبى، وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور بحر المانش، عن بدء نشاط أكاديمية سترووك إيجيبت للسباحة بمنطقة شاطئ "الفيو" في الغردقة لدمج ذوى الهمم والإصحاء في تدريبات السباحة لأول مرة في مصر والعالم، والتأهل لبطولات دولية ومحو أمية السباحة في البحر الأحمر وصعيد مصر.

وقال وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش، أن نشاط الأكاديمية يبدأ من خلال خطة علمية مدروسة ويشرف على التدريب البدنى والأحمال الكابتن عبدالرحمن ممدوح، كما يقود فريق عمل السباحين الكابتن كريم ربيع بمعاونتي ومشاركة السباحة الأولمبية شيروت حافظ.

وأوضح شلبي، ان الأكاديمية تهدف إلى دمج ذوى الهمم مع الاصحاء حتى يصبحوا نسيج واحد في المجتمع ويكون لذوى الهمم عائد وناتج في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء، كما تهدف الأكاديمية لإستضافة المعسكرات الخاصة للسباحين الأجانب من الاصحاء وذوي الهمم على مدار العام حتى تصبح الغردقة عاصمة السياحة الرياضية في العالم، مما يساهم في رفع نسبة سياحة ذوى الهمم لتصل الي 15 مليون سائح سنويا.

وأكد شلبي أن الأكاديمية تستضيف السباح السعودي فيصل القصيبي من ذوى الهمم لتأهيله لعبور بحر المانش خلال العام الجاري بمدينة الغردقة.