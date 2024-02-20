استقبال رسمي من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لبعثة منتخب السباحة

بعد انجازها التاريخي ببطولة العالم...

استقبل وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة، منذ قليل في مطار القاهرة بعثة المنتخب المصري للسباحة بعد تحقيقها لإنجاز رياضي غير مسبوق فى رياضة السباحة المصرية وذلك في بطولة العالم للألعاب المائية، والتي أقيمت خلال الفترة من 2 وحتى 18 فبراير الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لبعثة المنتخب المصري، و الاتحاد واللاعبين عن طريق الفيديو كونفرس مشيدا بما قدموه من إنجاز جديد يضاف لرياضة السباحة المصرية .

حيث احتلت مصر المركز الـ 31 برصيد ميداليتين برونزيتين، لتدخل جدول الميداليات بعد غياب خمس سنوات.

وكانت الميدالية البرونزية الأولى في بطولة العالم، من نصيب البطلة المصرية مها عامر التي حصدت ميدالية تاريخية لمصر خلال منافسات الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر.

كما واصلت السباحة فريدة عثمان التألق بعد حصد الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة بزمن 25.67 محققة الميدالية الثالثة لها في تاريخ مشاركتها في بطولات العالم.