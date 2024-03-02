شعبة المخابز تطالب التموين بزيادة تكلفة انتاج رغيف الخبز لـ 35% 

بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج

طالبت شعبة المخابز بالقاهرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعادة النظر فى تكلفة الإنتاج مرة أخري لضمان أستمرارية عمل القطاع في ظل الظروف الحالية، والتي تشهد زيادة في أسعار الخامات الخاصة برغيف العيش ، مطالبة برفع قيمة دعم رغيف الخبز لـ 35% على الأقل في أقرب وقت لتفادي حدوث أي مشاكل بالقطاع.

و من جانبه قال خالد فكري المتحدث باسم الشعبة، أن أخر تكلفة تم تنفيذها للقطاع كانت فى عام 2020، ومنذ ذلك الحين ارتفعت جميع مدخلات أنتاج "رغيف العيش" من الخميرة والملح والمياة والعمالة بنسبة 80%، وهو أمر شديد الخطورة علي القطاع والذي يتحمل الكثير في الفترة الأخيرة .



وأشار فكري، أن متوسط أسعار اليوميات للعاملين بالمخابز بالقاهرة مابين 200 جنيهاً لـ 350 جنيهاً، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار قطع الغيار والاقفاص والصيانة، كذلك أرتفاع متوسط التشغيل اليومي للمخبز بمقدار 150 جينهاً يوميا من زيت وصيانة ولاعات وغيرها من مستلزمات الانتاج

وأكد فكري، أن عدد المخابز التي تعمل بالقاهرة وتوفر الخبز المدعم تصل لـ 1550 مخبز ،تضم من ٧ _٩ عمال ولا ننسى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز أو السولار علي حسب كل مخبز، مشيراً إلي أننا واثقون في أن تتخذ وزراة التموين القرار المناسب لدعم العاملين بالمخابز في القريب.

الجدير بالذكر، أن الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية ، كانت قد تقدمت بطلب رسمي لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لزيادة التكلفة الخاصة بدعم رغيف الخبز، وقال فكري، أن هناك أزمة حقيقة تواجه القطاع ومطلوب سرعة توفير التدابير المالية لدعم القطاع من قبل الحكومة، في ظل أزمات عديدة تعرض لها قطاع المخابز في مصر، منها جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، ومشاكل نقص القمح الروسي بالإضافة إلي أزمة البحر الأحمر الأخيرة، والمشاكل التي تمر بالاقتصاد المصري

جدير بالذكر، أن قطاع المخابز يضم 31 ألف مخبز، بمتوسط عمالة 9عمال لكل مخبز يوفر 270 مليون رغيف يوميا بما يقارب من 10 مليار رغيف سنوي،