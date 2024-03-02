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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

سحر رامي في ضيافة برنامج واحد من الناس.. الإثنين

سحر رامي في ضيافة
سحر رامي في ضيافة برنامج واحد من الناس

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة سحر رامي، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن تكشف سحر رامي، خلال الحلقة أسرار وكواليس تذاع لاول مرة عن حياتها الخاصة والمهنية ومنها تخرجها من معهد الباليه ، وعملها بالإعلانات ، والمسرحيات التي قدمتها وابرز الأدوار الدرامية والسينمائية التي قدمتها

كما تتحدث عن أسباب انسحابها من مسرحية الزعيم وأبرز الذكريات مع الأستاذ فؤاد المهندس من خلال مسرحية "قسمتي " وسعيد صالح بمسرحية " كعبلون " وفوازير فطوطة مع الراحل سمير غانم.

وتتحدث أيضا  عن علاقتها بشقيقتها علا رامي ووالدها الفنان نهاد رامي، وماذا تعلمت منه ، وزوجها الفنان الراحل حسين الامام والعلاقة الرائعة بينهما ولحظات الوداع ووفاته في حضنها وهل قامت بإلغاء احتفالها بعيد ميلادها مدي الحياة ولم تتزوج بسبب وفاة حسين الامام.

كما تكشف عن آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها، وهي مسلسل رحيم وابتعادها عن المشاركة في اي أعمال فنية اخري وأسباب ذلك.

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة.

سحر رامي في ضيافة برنامج واحد من الناس
سحر رامي في ضيافة برنامج واحد من الناس
سحر رامي في ضيافة برنامج واحد من الناس

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