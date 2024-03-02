فاتورة مياه شهر مارس 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة مياه شهر مارس 2024، وطرق الدفع المتاحة التى يمكن من خلالها الدفع.

الاستعلام عن فاتورة مياه شهر مارس 2024

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن الطريقة المتوفرة أمام المواطن للاستعلام من خلالها على فاتورة مياه شهر مارس 2024، بهدف التهسيل على المواطن، وهذه الطريقة كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه شهر مارس 2024

الدخول على موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الإلكتروني، من هـنـــــــــــا.

ثم الدخول على قائمة خدماتنا.

ثم اختيار احسب فاتورتك بنفسك.

ثم كتابة البيانات المطلوبة.

بعد ذلك تظهر قيمة فاتورة المياه الخاصة بك، وتشمل:

كمية المياه المستهلكة

استهلاك الوحدة

تحديد الشريحة

سعر المتر

قيمة استهلاك المياه

الصرف الصحي

خدمات الجهاز التنظيمي

إجمالي الاستهلاك.

يتم الضغط على سداد لتسديد الفاتورة .

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يمكن تحصيل قيمة استهلاك فاتورة مياه شهر مارس 2024 من خلال شركة فوري للخدمات الإلكترونية، والعديد من التطبيقات التى يمكن الدفع من خلالها .