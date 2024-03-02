الغربية: تطوير كوبري سكة المحلة وقحافة بالطريق السريع بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة في السابعة صباحًا؛ لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة الجارية بطنطا فتابع المحافظ توسعة كوبري مزلقان القاصد بمدخل سكة المحلة من الكورنيش لخلق حارة مرورية جديدة؛ لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق أمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعه كوبري القاصد بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهان .

وتابع المحافظ، أعمال توسعة وتركيب حديد كوبرى قحافه بالطريق السريع مدخل كورنيش الاستاد لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال توسعة كوبري المعرض موجها بإرجاع أعمدة الانارة عند كوبري المعرض وتركيب بلاط انترلوك وبلدورات جديدة.

وأكد محافظ الغربية، خلال الجوله حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.