السبت 02 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يتابع إجراءت الاستلام النهائي لمحطة مصرف 7 الجديدة في كفر الشيخ

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه يجرى حاليا إتخاذ الإجراءات اللازمة للإستلام النهائى لمحطة مصرف ٧ الجديدة بمحافظة كفر الشيخ التابعة لزمام الإدارة المركزية لمحطات وسط الدلتا .

وخلال تلقيه تقريرا من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بخصوص إجراءات الاستلام النهائي لمحطة مصرف ٧ بمحافظة كفر الشيخ، أوضح  سويلم أن إنشاء محطة مصرف ٧ الجديدة يأتى ضمن مجهودات الوزارة لتحسين منظومة الصرف الزراعى ، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية خلال موجات الأمطار الغزيرة والسيول ، خاصة مع تراجع حالة محطة مصرف ٧ القديمة ، مشيرا إلى أن المحطة تخدم متطلبات الصرف الزراعى لزمام ٨٦ ألف فدان .

وفى اطار دعم وتشجيع التصنيع المحلى .. فقد تم توريد لوحات الجهد المتوسط والمنخفض وشبك الاعشاب والبوابات والمواسير وماكينة تنظيف شبك الاعشاب ومهمات الإنارة من الشركات المحلية المصرية .

كما تتميز المحطة بإستخدام معدات موفرة للطاقة الكهربائية بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتقليل تكاليف التشغيل .

 المحطة الجديدة تضم عدد (٦) وحدات بقدرة رفع ٣.٥٠ متر للوحدة  وتصرف ٨.٥٠ متر مكعب / ثانية / وحدة بإجمالى تصرف ٣.٧٠ مليون متر مكعب في اليوم بتكلفه اجمالية ٢٤٠ مليون جنيه.

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