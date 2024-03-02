تفاصيل إنهاء حياة شخص بالقرب من شاطئ النيل في منشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بإنهاء حياة صديقه بطلق ناري بسبب خلافات مالية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بالقرب من شاطئ النيل بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، وبعمل التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية ونشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليه قام خلالها بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش تجاهه فأرداه قتيلا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأمن يسيطر على مشاجرة بين بائعي السمك في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة بالبحيرة أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص.

البداية كانت لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، حيث تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول عاملَين أحدهما متوفى، طرف ثان تاجر أسماك ونجله أحدهما مصاب بجرح قطعي بالوجه، بدائرة المركز لخلافات مالية بينهما تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بإحداث إصابة المتوفى باستخدام سلاح أبيض مطواة، كانت بحوزته، مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل صاحب محل مصوغات ذهبية في هجوم مسلح بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لحل لغز مقتل جواهري لسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبو العلا.

وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وفحص مسرح الجريمة وسؤال شهود العيان لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا اللواء علاء بشندى مدير المباحث يفيد بتعرض محل مصوغات ذهبية لسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل “ ح. ا ”.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص المبدئى مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة وعثر على بعثر فى محتويات المحل وسرقة كميات من المشغولات الذهبية.

كما كشف الفحص بأن المتهمين كانوا يرتدون أقنعة أثناء اقتحام المحل للسرقة وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.