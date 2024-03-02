الاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واعتداءات بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم السبت حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، ونفذت اعتداءات واعتقالات وسط مواجهات واشتباكات.

الاستيلاء على مطبعتين في جنين

ففي جنين، حطمت قوات الاحتلال، محتويات مطبعتين، واستولت على معداتهما، في بلدتي جبع وصانور جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت جبع، واستولت على معدات مطبعة للمعتقل ساهر أبو عون، عقب خلع أبوابها، وتفتيشها، وتحطيم محتوياتها .

كما اقتحمت قوات الاحتلال مطبعة بسام عيسى واستولت على 6 ماكينات طباعة، و4 أجهزة حاسوب، وجهاز “لابتوب”، ومعدات أخرى تقدر قيمتها بنحو 100 ألف شيقل.

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عرابة وسيلة الظهر، وداهمت أحيائها، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

بيت لحم

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وليد فوزي علقم، بعد دهم منزل ذويه، في بلدة الدوحة، غرب بيت لحم.

نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية في المدينة: إن تلك القوات انتشرت في الاحياء التي تتوسط نابلس وفي الشارع الرئيسي الذي يمر عبر وسط المدينة.

وأغلقت قوات الاحتلال شارع فيصل الذي يقود الى وسط المدينة، وتمركزت قوات مؤللة قرب حي المدارس على اطراف البلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية بسماع صوت انفجار قوي، تبين لاحقا أنه عبوة ناسفة شديدة الانفجار، قام الشباب المقاوم بتفجيرها بقوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة.

قلقيلية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، شابا خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وداهمت عدة منازل في بلدة عزون شرقا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عزون بعدة آليات، وتمركزت في الحارة الشامية بالبلدة، وداهمت جنود الاحتلال عدة منازل، وفتشوها وعاثوا فيها خرابا، عرف من أصحابها: سليم حامد، والشفيقين رائد وعماد القبرصي، واكدت أن جنود الاحتلال اعتدوا على شاب أثناء اقتحام منزله في البلدة.

يذكر أن قوات الاحتلال ولليوم السادس على التوالي، تقتحم بلدة عزون وتداهم منازل وتخرب في محتوياتها، من أجل إرهاب المواطنين واستفزاهم، وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بحق المواطنين.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام فإن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات، وتجولت في شوارع وأحياء بالمدينة.

وتابع أن جنود الاحتلال داهموا كراجا للسيارات، وأحد المنازل في حي سفر سابا في قلقيلية، يعود للأسير المحرر رياض الولويل، كما احتجزوا عددا من الشبان في ذات الحي، واعتقلوا الشاب أحمد إياد سويلم.

وأكد المركز أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة الخليل وبلدات، بني نعيم ويطا، وترقوميا في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بني نعيم وتجولت في عدة أحياء فيها، وتمركزت بالقرب من مدرسة الكندي، كون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا بعدة اليات، وتجولت في عدة أحياء وشوارع.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترقوميا وداهمت منزل المعتقل طارق الغريب.

وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل، وداهمت عدة منازل وعبثت في محتوايتها، واستولت على مركبة.