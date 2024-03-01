حزب الله يعلن عن إسقاطه طائرة مسيرة لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، عن نجاحه في إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوب شرق مدينة صور، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

حزب الله يُسقط مُحلقة إسرائيلية في وادي العزية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية.

وقال حزب الله في بيان له اليوم الجمعة: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، أسقط ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة 01-03-2024 مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية.‏

على جانب آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي، في حاجة عاجلة لتجنيد 7000 جندي من أجل تعزيز قواته العسكرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن "هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، تشير لأول مرة، إلى وجود حاجة ماسة لدى الجيش بتجنيد ما لا يقل عن 7000 جندي إسرائيلي لتعزيز قواتها".

المقاومة الإسلامية تستهدف موقع البغدادي بالصواريخ

وفي إطار آخر، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 من‎ ‎ بعد ظهر يوم الجمعة 01-03-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

كما قصفت المقاومة الإسلامية، تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية.

وأعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، استشهاد مستشار الحرس الثوري رضا زارعي نتيجة الغارات الإسرائيلية على مدينة بانياس في سوريا.