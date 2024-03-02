تشيلسي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام برينتفورد في الدوري الانجليزي الليلة

تنتظر جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادى تشيلسي مباراة هامة اليوم، عندما يحل ضيفا علي فريق برينتفورد على ملعب جيتش كومينتي ستاديوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي.



وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة تشيلسي ضد برينتفورد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

ويخوض تشيلسي مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، عقب خسارة كأس الرابطة الإنجليزية أمام ليفربول.

وحقق تشيلسي التعادل أمام مانشستر سيتي حامل اللقب، واكتفى بنقطة غالية بالدوري.



ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد في المركز السادس عشر بـ25 نقطة