محمد شريف أساسيًا بتشكيل الخليج أمام الشباب في الدوري السعودي

يواجه فريق الخليج الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، نظيره فريق الشباب، عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي.



تشكيل الخليج المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ستويكوفيتش.

خط الدفاع: مخير الرشيدي وحسين الشويش ومحمد البقعاوي.

خط الوسط: مهند القيضي وريكاردو ريلر وجوكو سيمروت وعبدالرحمن السفري.

خط الهجوم: فاشون ساكالا وانطوني نواكايمي محمد شريف.



وحسم التعادل نتيجة مباراة الخليج أمام نظيره الحزم في الجولة الماضية بالدوري السعودي.

ولم يحقق فريق الخليج الفوز في آخر 3 مباريات حيث، تعادل في المباراة الأخيرة وخسر المباراتين السابقتين.

يحتل فريق الخليج المركز الثاني عشر في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.