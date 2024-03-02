أبرزها الأهلي والفتح.. مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

تشهد منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، 3 مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024، إذ يلتقي الخليج أمام الشباب، ويواجه ضمك نظيره الاتفاق، ويتقابل الأهلى مع الفتح ضمن منافسات البطولة.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الخليج x الشباب - الرابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت السعودية - SSC HD.

ضمك x الاتفاق - الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية - SSC HD.

الأهلي x الفتح - السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت بتوقيت السعودية - SSC HD.

ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي

1- الهلال 62 نقطة.

2- النصر 53 نقطة.

3- الأهلي 43 نقطة.

4- التعاون 39 نقطة.

5- الاتحاد 37 نقطة.

6- ضمك 31 نقطة.

7- الفتح 30 نقطة.

8- الاتفاق 28 نقطة.

9- الفيحاء 28 نقطة.

10- الوحدة 27 نقطة.

11- الشباب 24 نقطة.

12- الخليج 23 نقطة.

13- الأخدود 23 نقطة.

14- الرياض 23 نقطة.

15- الرائد 20 نقطة.

16- الطائي 18 نقطة.

17- أبها 18 نقطة.

18- الحزم 15 نقطة.

