أبرزها الأهلي والفتح.. مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
تشهد منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، 3 مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024، إذ يلتقي الخليج أمام الشباب، ويواجه ضمك نظيره الاتفاق، ويتقابل الأهلى مع الفتح ضمن منافسات البطولة.
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الخليج x الشباب - الرابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت السعودية - SSC HD.
ضمك x الاتفاق - الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية - SSC HD.
الأهلي x الفتح - السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت بتوقيت السعودية - SSC HD.
ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي
1- الهلال 62 نقطة.
2- النصر 53 نقطة.
3- الأهلي 43 نقطة.
4- التعاون 39 نقطة.
5- الاتحاد 37 نقطة.
6- ضمك 31 نقطة.
7- الفتح 30 نقطة.
8- الاتفاق 28 نقطة.
9- الفيحاء 28 نقطة.
10- الوحدة 27 نقطة.
11- الشباب 24 نقطة.
12- الخليج 23 نقطة.
13- الأخدود 23 نقطة.
14- الرياض 23 نقطة.
15- الرائد 20 نقطة.
16- الطائي 18 نقطة.
17- أبها 18 نقطة.
18- الحزم 15 نقطة.