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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبرزها الأهلي والفتح.. مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الدوري السعودي
الدوري السعودي

تشهد منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، 3 مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024، إذ يلتقي الخليج أمام الشباب، ويواجه ضمك نظيره الاتفاق، ويتقابل الأهلى مع الفتح ضمن منافسات البطولة.

مباريات اليوم في الدوري السعودي 
الخليج x الشباب - الرابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت السعودية - SSC HD. 
ضمك x الاتفاق - الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية - SSC HD. 
الأهلي x الفتح - السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت بتوقيت السعودية - SSC HD.

ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي

1- الهلال 62 نقطة.

2- النصر 53 نقطة.

3- الأهلي 43 نقطة.

4- التعاون 39 نقطة.

5- الاتحاد 37 نقطة.

6- ضمك 31 نقطة.

7- الفتح 30 نقطة.

8- الاتفاق 28 نقطة.

9- الفيحاء 28 نقطة.

10- الوحدة 27 نقطة.

11- الشباب 24 نقطة.

12- الخليج 23 نقطة.

13- الأخدود 23 نقطة.

14- الرياض 23 نقطة.

15- الرائد 20 نقطة.

16- الطائي 18 نقطة.

17- أبها 18 نقطة.

18- الحزم 15 نقطة.
 

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