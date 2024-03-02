ليفربول ضيفا ثقيلا على نوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي اليوم

يحل فريق ليفربول، مساء يوم السبت، ضيفًا ثقيلًا على نظيره نوتينجهام فورست وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالجولة السابعة والعشرين على ملعب "سيتي جراوند".

ويفتقد فريق الكرة الأول بنادي ليفربول خدمات العديد من النجوم في مباراة اليوم بسبب الإصابة، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، إلى جانب الحارس أليسون بيكر، ديوجو جوتا، ترينت ألكسندر أرنولد وجرافنبرخ.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول مباراة اليوم بتشكيل كالتالى

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، جو جوميز، ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، جايدن دانس، لويس دياز.

و يعتلي ليفربول، صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ليفربول و نوتنجهام فورست في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة



