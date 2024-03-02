جاياردو يبرر خسارة الاتحاد أمام الهلال في الدوري السعودي

قال الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد إن الفريق لا يزال في مرحلة بناء كما لم يتم تدعيمه بلاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في أول تعليق بعد الخسارة أمام الهلال 1/3، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ولفت جاياردو خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، إلى أن فريقه لم يدعم صفوفه بلاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، ، لكن في المقابل تمكن النادي من دعم الفريق بلاعبين محليين لديهم القابلية للتطور.

وأضاف المدرب الأرجنتيني أنه ليس الإمكان أفضل مما كان مجددًا التأكيد على أنه التحق بقطار بدأ مسيرته والفريق لا يزال بمرحلة بناء.

وأشار جاياردو إلى العديد من الأزمات التي تواجه الفريق من بينها الإصابات وضغط المباريات، لكنه شدد على ضرورة التأقلم مع هذه العوائق، مشيرًا إلى أن فريقه واجه اليوم أفضل فريق في الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة، فيما يتصدر الهلال الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق تسع نقاط عن ملاحقه النصر.