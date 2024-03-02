إبراهيم سعيد يكشف خطة الزمالك للتعاقد مع أحمد عبد القادر

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك يرغب بكل الطرق في التعاقد مع أحمد عبد القادر، في ظل التجميد له الأخير في النادي الأهلي واستبعاده من الماتشات".

وأكمل: "الزمالك بعدما أصبح اللاعب بعيد تمامًا عن المشاركة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، تواصل مع أحمد يحيي وكيل اللاعب من أجل ضمه لصفوف نادي الزمالك وعن طريق أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة".

وشدد إبراهيم سعيد أن عبد القادر حتى الآن ينتظر أى فرصة من كولر من أجل المشاركة.

وأتم: "اللاعب يستحق الفرصة وخسارة رحيله عن الأهلي لأن الفريق بحاجة شديدة له".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.