السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كلوب يدرس الدفع بمحمد صلاح أمام نوتينجهام فورست

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد عشاق ليفربول الإنجليزي لمتابعة مواجهة فريقهم أمام نظيره نوتينجهام فورست، ضمن منافسات البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024.

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ويرغب ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في تحقيق الفوز على نوتينجهام والاستمرار في تصدر مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، خاصة وأن كلوب يرغب في التتويج باللقب، بعد قراره النهائي بالرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

ويدرس كلوب الدفع بالنجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة اليوم، حيث بدأ اللاعب في التحسن تدريجيًا، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الخامسة من مساء اليوم السبت، والتي يشهدها ملعب سيتي جراوند.
ومن المقرر إذاعة مباراة ليفربول أمام نوتينجهام عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة بشكل حصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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