نجل الموسيقار حلمي بكر يفوض مرتضى منصور بإجراءات دفن والده

فوض هشام نجل الموسيقار حلمي بكر، المستشار مرتضي منصور في اتخاذ كافة الاجراءات بدفن والده من خلال رسالة صوتية عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول .

وقال نجل الموسيقار حلمي بكر في الرسالة الصوتية:" انا حاليا في الطائرة متجهًا إلى مصر وسامع عمي فتحي عاوز يسرع في إجراءات دفنه، وأؤكد لابد نقل جثمان والدي ووضعه في الثلاجة لحين وصولي إلى مصر، ولايتخذ أي قرار غير الرجوع لي وأنا نجله الوحيد .

نجل حلمي بكر

مرتضى منصور يحذر زوجة حلمي بكر بعدم حضور جنازته

قال المستشار مرتضى منصور:" توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر التي رفضت زوجته ايداعه في إحدي مستشفيات القاهرة وكان علاجة علي نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية، وتم خطفة رغم حالتة الصحية وايداعه بإحدى قري مركز كفر صقر بلا رعاية أوعناية في الوقت التي تركتة زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وإقامتها هي ونجلتها في منزله المملوك له في الجيزة .



وأضاف تم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفي بالشرقية وقد أبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفي وهو يعاني من حالة صحية سيئة.



لذلك بصفتي وكيلا عن نجل الموسيقار حلمي بكر، سأتقدم ببلاغ ضد زوجته اتهمها فيه بقتله، وأنصح هذه السيدة بعدم حضور جنازته أو عزائه لأن عائلته ومحبيه واصدقاءه في حالة غليان .



مرتضى منصور - حلمي بكر

ورحل حلمي بكر عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد صراع كبير مع المرض عن عمر يناهز 86 عاما، ويعد حلمى أحد أشهر الموسيقيين والملحنين فى مصر والوطن العربى

حلمي بكر وزوجته

مكان وموعد جنازة وعزاء حلمي بكر

حددت نقابة المهن الموسيقية، موعد عزاء الموسيقار حلمي بكر، والذي فارق عالمنا أمس الجمعة بعد فترة صراع مع المرض .

وقال مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية لـ “بوابة الوفد الإلكترونية"، أن عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر يوم الأحد المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية، والجنازة مقرر أن تقام غدًا ولكن لم يتم الاستقرار على مكانها حتى الآن، وبمجرد تحديد المسجد للصلاة على الفقيد سوف يعلن فورًا ".

حلمي بكر

نقابة المهن الموسيقية تنعي حلمي بكر

نعت نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة بعد فترة صراع مع المرض .

وتضمن بيان المهن الموسيقية الآتي:" البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي ينعي الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية واعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير الملحن حلمي بكر وندعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان ".

حلمي بكر

وفاة الموسيقار حلمي بكر

رحل عن عالمنا الموسيقار حلمي بكر، منذ أمس الجمعة، بعد فترة صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا .

سبب وفاة حلمي بكر

وكشف مصدر مقرب من العائلة لـ “بوابة الوفد الإلكترونية”، سبب وفاة الموسيقار حلمي، قائلًا:" توفى بأحد مستشفيات الشرقية بعد توقف عضلة القلب، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس ولكن توفاه الله ".

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وفاة حلمي بكر، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" لا إله الا الله ولا نقول الا مايرضى الله، البقاء لله استاذ حلمى انتقل الى رحمة الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه واخواته وكل محبيه المخلصين ".

نبذة عن حلمي بكر

وقدم حلمة بكر العديد من الألحان لكبار المطربين المصريين والعرب، ومنهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة، محمد الحلو، ميادة الحناوى، أصالة، مدحت صالح، على الحجار، ولحن أوبريت الحلم العربى.





وقدم بكر أكثر من 1500 لحن موسيقى مع كبار المطربين والمطربات فى العالم العربى، كما قدم نحو 48 لحنا لمسرحية غنائية اشهرها سيدتى الجميلة، وموسيقى فى الحى الشرقى، وحودايت.

