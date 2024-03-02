إبراهيم سعيد: الأهلي يضع نجم الزمالك السابق هدفه الأول في الصيف

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في التعاقد مع نجم الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي يضع أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي ولاعب نادي الزمالك السابق، خيار أول للتعاقد معه لتدعيم الخط الهجومي في الصيف".



وأوضح: "النادي الأهلي وضع أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي ولاعب نادي الزمالك السابق في أهم خياراته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الهجوم، بعد المستوى الذي يقدمه خلال الفترة الأخيرة".

ويسعى المسؤولون في النادي الأهلي بقوة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالتعاقد مع صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاستمرار المنافسة على البطولات.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.