إبراهيم سعيد: نجم الزمالك يطالب الإدارة بحل أزمة استبعاده

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن طلب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بحقه في المشاركة في المباريات المقبلة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "محمود علاء طالب إدارة الزمالك بحل مع جوميز بسبب الابتعاد عن الملاعب".

وأوضح: "محمود علاء مدافع نادي الزمالك طال بالمشاركة خلال المرحلة المقبلة مع الفريق، وتحدث بالفعل مع جوميز المدير الفني من أجل المشاركة، ولكن حتى الآن لا يوجد أى موافقة من جانب المدرب البرتغالي".

وأكد إبراهيم سعيد أن اللاعب من حقه أن يحزن، وذلك من أجل رغبته في المشاركة وإثبات قدراته، واستبعاده عن المباريات بدون سبب واضح.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.