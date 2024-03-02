فوز الأهلي.. رانيا علواني تتوقع نتيجة نهائي كأس مصر بالسعودية (فيديو)

قالت الدكتورة رانيا علواني،عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنها لا تجد تذاكر لحضور مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس بالمملكة العربية السعودية.

فوز الأهلي بنتيجة هدفين لهدف واحد

وأكدت رانيا علواني، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية"ON"، مساء الجمعة: " أتوقع فوز الأهلي بنتيجة هدفين لهدف واحد على نادي الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر".

وأوضحت الدكتورة رانيا علواني، أنها بدأت السباحة وهي في الخامسة من عمرها في النادي الأهلي حيث أن عائلتها كلها رياضية، مشيرة إلى أنها حريصة على ممارسة أولادها الرياضة باستمرار، ولكن ليس شرطًا أن يكونوا أبطالًا.

ولفتت رانيا علواني، إلى أنها لم تعش فترة شبابها الطبيعية؛ بسبب عملها وحياتها العملية، معقبة: "أفتقد الآن للبطولات، وسفريات البعثات الرسمية".

وشددت على أن التعليم والدراسة أمر مهم؛ من أجل التفكير والفكر، وهما السبيل للمستقبل، والوصول لرياضي ناجح.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك اهتمام كبير من الجانب السعودي بتنظيم نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، وسوف يقوم المطرب عمرو دياب بإحياء الحفل قبل انطلاق اللقاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "السعودية لديها إمكانية هائلة في إنشاء الملاعب، لدرجة أن ملعب الهلال تم إنشائه في زمن قياسي، ومباراة الأهلي والزمالك سوف تكون تاريخية".

وأضاف: "من المهم أن يفوز الأهلي والزمالك في مواجهات دوري الأبطال والكونفدرالية من أجل الدخول للنهائي وهم في قمة مستواهم".

وواصل: "اتحاد الكرة أبلغ محمد معروف بإدارة المباراة، لكن أصبح هناك اتجاه نحو اسناد اللقاء لحكم اجنبي، وفيتور بيريرا يُهدد بالاستقالة من منصب رئاسة لجنة الحكام لأنه يرى ذلك تراجعا للتحكيم المصري".

وأكمل: "فيتور بيريرا رفض الرد على أي شئ بخصوص المباراة، وطالب بالتوجه نحو مسئولي اتحاد الكرة لسؤالهم حول حكم نهائي كأس مصر".

وزاد: "الزمالك قدم مستوى أقل من المتوقع في لقاء الداخلية الذي لعب في حدود امكانياته، هناك أسماء كثيرة مميزة داخل الفريق الأبيض ولكن لم تكن هناك فرص كثيرة طوال اللقاء، وتغييرات جوزيه جوميز في الشوط الثاني، وكنت أتوقع مستوى وأداء افضل للفريق الأبيض خلال اللقاء".