زيادات جديدة على أسعار سيارات سكودا 2024

أخطرت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلى لسيارات سكودا، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية رسمية لسيارات سكودا موديل 2024 في مصر.

وشملت القائمة الجديدة الصادرة اليوم عن وكيل سكودا موديل 2024 في مصر طرازات "أوكتافيا، وكودياك"، وغاب عن القائمة طرازات"كاميك، فابيا، وسكالا وسوبيرب".

وشهدت القائمة زيادات سعرية جديدة على سيارات سكودا موديل 2024 المتاحة في القائمة.

وأصبح سعر أغلى سيارات سكودا موديل 2024 في السوق المصرية بعد الزيادات الجديدة 3 ملايين و400 ألف جنيه.

وتعد القائمة الجديدة التي يتم العمل بها بداية من شهر مارس هي أول قائمة سعرية لسيارات سكودا منذ أبريل 2023.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية قائمة الأسعار الجديدة لسيارات سكودا موديل 2024 في مصر الصادرة عن شركة كيان إيجيبت.

أسعار سيارات سكودا موديل 2024

أسعار سيارات سكودا

وتعد السيارة سكودا أوكتافيا هي أشهر سيارات سكودا في مصر، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع الكتروني للفرامل EBD مع أنظمة مساعدة للفرامل BA، ونظام الثبات الإلكتروني، نظام مراقبة الجر TCS، و فرامل يد كهربائية، حساسات خلفية، مثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت «أوكتافيا» بمجموعة من التجهيزات الخارجية، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية LEDمصابيح أمامية Matrix LED، وإضاءة نهارية للمصابيح LED، و حساسات مصابيح امامية، و حساسات مطر للمساحات الأمامية، وخاصية المساعدة فى الركن، وخاصية الدخول الذكي، ومرايات جانبية كهربائية، وتطعيمات خارجية من الكروم، و حساسات ركن، و والتحكم فى استخدام الشنطة الخلفية كهربائيًا، و مرايات جانبية كهربائية مدعمة بخاصية التسخين، وجنوط 18 بوصة للفئات الأعلى».

وزودت «أوكتافيا» ببعض التجهيزات المزودة في المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، مفتاح ذكي، ومكيف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وعجلة القيادة متعددة الأغراض مع إمكانية تغير السرعات من خلالها، مقاعد جلد، و طي المقاعد الخلفية، ولوحة عدادات رقمية، وإضاءة داخلية متعددة الألوان، ومسند يد خلفي، ومرآة داخلية بخاصية التعتيم».