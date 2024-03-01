كارلا حداد تواكب الموضة بالبرتقالي الناعم

نشرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، المواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية على خطى عارضات الازياء والمشاهير.

وتألقت كارلا حداد بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، صمم من قماش الكريب باللون البرتقالي الغامق ونسقت عليه شراب كولون باللون البنفسج الفاتح، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها مسندلة بحرية فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الالوان الترابية ليتناغم مع لون بشرتها الخمرية ولون النود في الشفاه.

كارلا حداد

كارلا حداد (11 أكتوبر 1981-) إعلامية، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية.

ولدت كارلا في بيروت، أصلها من بلدة روم (جزين) درست الصحافة والإعلام في الجامعة، وعندما تخرجت عملت كعارضة أزياء.

بدأت مشوارها الفني في سن السابعة عشرة من خلال مجال تصوير الإعلانات التجارية وعروض الأزياءكما ظهرت كموديل في كليب «أمان أمان» للفنان ربيع الخولي. دخلت مجال التلفزيون عام 1999 عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي بمحض الصدفة مع فريق «منع في لبنان» الذي كان يديره الكاتب المسرحي مارك قديح وشاركت معهم في العروض الساخرة، إنتقلت بعدها لتقديم «النشرة الجوية» ضمن نشرة الأخبار المسائية، عام 2001 قدمت برنامجها الخاص الأول «كارلا لالا» وكان ذو طابع فني من إعداد طوني خليفة، إضافة للبرنامج الساخر منع في لبنان، في تموز عام 2006 قدمت البرنامج الغنائي الضخم يا ليل يا عين مع زوجها الأول طوني أبو جودة.

شاركت كارلا في المسلسل «خطايا صغيرة» الذي كان نقطة الانطلاقة في التمثيل عام 2005، وفي عام 2010 قدمت برنامج حلوة ومرة مع عدة زميلات تحول فيما بعد ليصبح حلوة بيروت مع المنتجة رولا سعد، عام 2013 إنتقلت لشاشة إم تي في اللبنانية لتقدم برنامج رقص النجوم بنسخته العربية لموسمين، إضافة لتقدميها المسرحيات الكوميدية والإعلانان مع زوجها طوني أبو جودة، في مارس 2016 بدأت بتقديم برنامج المواهب نجم الكوميديا على قناة الحياة المصرية وإم تي في اللبنانية.

في مارس 2018 قدمت برنامج المواهب«نجوم بلا حدود» بموسمه الثاني على شاشة قناة الآن. في مارس 2019 عادت إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال لتقديم برنامج فني منوع بعنوان ست وستات وتغير اسمه ليصبح «في ميل» واستضافت فيه العديد من النجوم.في يناير 2023. قدمت برنامج "The stage المسرح "في رمضان 2023 شاركت بتقديم برنامج المقالب رامز نيفر إند مع رامز جلال على شاشة إم بي سي وتم تصويره في السعوديةفي يونيو 2023 قدمت حفل جوائز مهرجان الزمن الجميل بدورته السادسة.