رانيا علواني تبكي على الهواء بسبب الراحل العامري فاروق

أكدت الدكتورة رانيا علواني، السباحة وطبيبة النساء و التوليد، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عشقها الكبير للنادي الأهلي، مشددة على أن والدها هو مثلها الأعلى.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :"بحب عيادتي ومستمرة كطبيبة وأخدت زمالة أكاديمية ناصر العسكرية ودرست إدارة المستشفيات".

وأجهشت بالبكاء على الهواء، خلال حديثها عن العامري فاروق، معقبة أنه ترك أثرًا كبيرًا فيها، فهو رجل وشخصية عظيمة وتأثيره كبير.

وتابعت:"قررت إن أولمبياد سيدني آخر بطولة ليا وكان عندي ٢٣ سنة وماكنتش أحب أستمر خارج مصر.. ابني لعب سباحة فترة وحالياً بيلعب كرة طايرة وبنتي بتلعب جمباز.. والتوفيق بين الرياضة والدراسة في مصر صعب جداً ولازم نرجع الرياضة المدرسية".