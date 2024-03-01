عاجل
ليلة مقتل الخواجة وسرقة السبائك الذهبية ببولاق أبو العلا يرويها صديق العمر
الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأحد..محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالخصوص

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة السابعة، محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالطريق العام تحديد تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية الاحد 3 مارس المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي.

الأحد..محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالخصوص 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"،  37 سنة، عامل،  مقيم الخصوص، لأنه في يوم 30 / 5 / 2023، قتل المجني عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمداً فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري استقر بالصدر والبطن قاصداً من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المجني عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بأن باغته بالطريق العام مشهراً سلاح ناري فرد خرطوش" مهدداً إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على منقولاته المبينة وصفاً على النحو المبين بالتحقيقات.

 

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

مواد متعلقة

استولى على 720 ألف جنيه.. حبس مزارع نصب علي المواطنين بالقناطر الخيرية

ضبط مزارع نصب علي المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

الأحد.. محاكمة المتهمين بقتل المسئول العسكري اليمني| تفاصيل الاتهامات الموجهة

وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع

ملحمة حب بين طالبين أحدهما كفيف.. دماء تناثرت على القضبان بالقليوبية

أب ونجلاه .. دفن جثامين ضحايا دهس قطار بالقليوبية

بالأسماء .. قطار يكتب نهاية حياة أب ونجليه علي قضبانه بالقليوبية

حبس عاطل لقيامه بسرقة دراجة نارية وشرع في قتل مالكها بالخانكة

الجريدة الورقية