حلمي بكر| قصة عرضه المسرحي الأول ولم يتمكن من تكراره

ترك الموسيقار الكبير حلمي بكر بعد وفاته كنوز موسيقية وغنائية وبصمات ذهبية صعب تكرارها، بجانب موامبته الاستثنائية لأكثر من جيل بـ 1500 لحن موسيقي لكبار رموز الغناء بدايةً من ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، محمد الحلو، ذكرى، مدحت صالح.

وكان للوفد حصيلة معلومات خاصة عن العرض المسرحي الأول لحلمي بكر، الذي وقف فيه للمرة الأولى على خشبة المسرح فى أوبريت "المغنى حياة الروح" مع المطرب محمد الحلو و ظهر بكر آنذاك بشخصيته الحقيقة.

تناول العمل السيرة الفنية لأهم الشعراء في تاريخ الأغنية المصرية، وجاءت فكرة العمل والسيناريو والحوار لـ أمجد مصطفى والإخراج لـ جيهان مرسي

و تأليف موسيقى جمال سلامة وقاد الأوركسترا المايسترو صلاح غباشي، وعرض العمل على خشبة مسرح أوبر إسكندرية في 2008

شارك في ذلك العرض عدد من نجوم الأوبرا الذين لمع نجمهم بقوة في الآونة الأخيرة وهم “ريهام عبد الحكيم، أجفان، أميرة أحمد، رحاب مطاوع، آيات فاروق"

وتضمن العرض مجموعة من الاستعراضات مع فرقة باليه أوبرا القاهرة التي صمم رقصاتها عصام عزت

ومن الجدير بالذكر أن مخرجة العمل جيهان مرسي هي التي أقنعت حلمي بكر بالوقوف لأول مرة على خشبة المسرح وكانت الاولى والأخيرة لحلمي ولم يكررها مرة أخرى.

اللحظات الأخيرة في حياة الموسيقار الكبير حلمي بكر

رحل الموسيقار الكبير حلمي بكر منذ ساعات عن عمر يناهز 86 عامًا بعد تدهور حالته الصحية بشدة داخل أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.

صرح مصدر داخل المستشفي في حديث خاص للوفد بأن حلمي بكر دخل الطوارىء وهو يعاني من حالة جفاف شديدة.

وتم نقله من الطوارىء إلى العناية المركزة بسبب ضعف النبض وهبوط حاد في ضغط الدم، وبعد دقائق توقفت عضلة القلب ولم يتسجب للضربات الكهربائية، وبعدها أعلن الطاقم الطبي المشرف على حالته الوفاة