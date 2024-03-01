وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى سوهاج العام

تفقد مساء اليوم الجمعة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج سير العمل بمستشفى سوهاج العام يرافقه الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي وبحضور الدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى واطمئن على سير العمل بقسم الاستقبال وتواجد الأطقم الطبية والإنضباط به .



كما تفقد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أقسام العنايات المركزة والأطفال وكذلك أقسام الأشعة والمعمل والحضانات والغسيل الكلوي والعمليات وبنك الدم وعمليات النساء والتوليد والأقسام الداخلية.



وقال الدكتور أحمد محروس أن مستشفى سوهاج العام تقدم خدماتها الطبية لمئات المرضى على مدار الساعة مشيداً بمجهودات الأطقم الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى.



وشدد وكيل وزارة الصحة على إلتزام جميع العاملين بالمستشفى وجميع الكوادر الطبية والفنية بالزي المخصص لكل فئة والتواجد بأماكن عملهم وحسن معاملة المرضى مشيرا إلى أن مستشفى سوهاج العام يعد من المستشفيات المهمة والأساسية للقطاع الصحي بالمحافظة.



كما تفقد وكيل الوزارة ومرافقيه أعمال التطوير القائمة بالمستشفى للوقوف على نسب الإنجاز المحقق على أرض الواقع مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية لتلك الأعمال وسرعة الأنتهاء منها وعمل المستشفى بكامل طاقتها.