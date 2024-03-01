الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية إلى قطاع غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري في غزة للسماح بإدخال مزيد من المساعدات للقطاع.

وقال بايدن خلال تصريحاتها نقلتها فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن بلاه ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية لقطاع غزة.

أبو عبيدة يعلن مقتل 7 أسري إسرائيليين

وفي سياق آخر، قال الناطق باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة، إن قتل 7 أسري إسرائيليين، برفقة المجموعات المكلفة بحمايتهم، جراء القصف الإسرائيلي المستمر علي قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة، أن "سبق أن أعلنا أن اتصالنا قد انقطع مع مجاهدينا الذين يحرسون عددا من أسرى العدو في قطاعنا الصادق، وأننا نرجح أن عددا من الأسرى قد تم قتلهم نتيجة القصف الصهيوني".

وأوضح : "بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة فقد تأكد لنا استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل سبعة من أسرى العدو في القطاع نتيجة القصف الصهيوني ومنهم: "حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر، وسنعلن لاحقا عن أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هويته".

وشدد أبو عبيدة على أن "عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيشِ العدو في قطاع غزة قد يتجاوز سبعين أسيرا وقد حرصنا طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى ولكن بات واضحا أن قيادة العدوّ تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف".

وأكد أن "في ذات الوقت نؤكد أن الثمن الذي سنأخذه مقابل خمسة أسرى أحياء أو عشرة هو نفس الثمن الذي كنا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو".

وكانت كتائب القسام" قد أعلنت يوم 10 فبراير، مقتل أسيرين إسرائيليين وجرح 8 بينهم حالات خطرة، وذلك نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الـ 96 ساعة الأخيرة.

وفي وقت لاحق، أعلن أبو عبيدة عن مقتل 3 من الأسرى الإسرائيليين الثمانية الذين أصيبوا بجروح خطيرة في غارات على قطاع غزة.

وفي 6 فبراير الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن 31 شخصًا من أصل الأسري الإسرائيليين الـ 136 المتبقين فى غزة قد لقوا حتفهم، دون أن يوضح سبب مقتلهم.