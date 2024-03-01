ضخ كميات من السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تزامنا مع افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 بمحافظة القليوبية في مدن بنها وشبرا الخيمة، شهدت المعارض إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من توافر السلع الغذائية بعروض وتخفيضات تصل إلى 30%، حيث جري توفير كوبونات لتنظيم البيع في المعرض ومنع التزاحم من خلال تنظيم الدخول والخروج للحصول على كافة الاحتياجات بسهولة ويسر.

كما أكد محافظ القليوبية، أنه جري ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات شهر رمضان المبارك والياميش واللحوم الحية والمجمدة والمبردة بأسعار مخفضة.

مشيرًا إلى أن الضخ مستمر والكميات كافية للكل دون زحام حيث جري تنظيم عمل المعارض والدخول والخروج منعا للزحام.

وأكد عيد عبد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه جرى افتتاح معرضي أهلا رمضان 2024، الأول في بنها بشارع فريد ندا ببنها، والثاني بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

كما أنه جاري التجهيز لإقامة 5 معارض أخري خلال الفترة المقبلة في "طوخ والخانكة وكفر شكر والقناطر الخيرية وقليوب" لتوفير السلع حتى عيد الفطر، بالإضافة إلى عدد من شوادر السلع الغذائية.