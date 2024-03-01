شرب الشاي الأسود له تأثير على تفكير الأشخاص

أجرى خبراء علميون من جامعة بكين عددًا من الدراسات التي أظهرت أن شرب الشاي الأسود مفيد لوظائف المخ، حسبما أفاد موقع VladTime الإلكتروني، أكد العلماء بعد تجاربهم أن لهذا المشروب تأثيراً إيجابياً على تنمية التفكير الإبداعي.

وكما تبين، فإن المجموعة التي شربت الشاي الأسود لأول مرة تعاملت بشكل أفضل مع المهمة الإبداعية للعلماء علاوة على ذلك، كان الأمر عبارة عن اختبارين بالأساس، وفي كلتا الحالتين كان فريق «الشاي» هو الذي كان في المقدمة.

دعونا نتذكر أنه في عام 2017، نشرت صحيفة ديلي ميل تقريرًا عن دراسة أجراها العلماء أكدت الفوائد المذهلة للشاي الأسود والأخضر للدماغ استخدامها، كما لاحظ العلماء آنذاك، يحمي الدماغ بشكل فعال من تطور عمليات الخرف، ويمنع تراكم تراكمات البروتين غير المرغوب فيها في الدماغ.

واتضح أن الأشخاص الذين يشربون الشاي باستمرار كان أداؤهم أفضل في الاختبارات المعرفية.

وقال الباحثون: "إذا كنت تشرب الشاي كل يوم، فسيتم تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50%، وإذا كان لديك "جين الخرف"، فإن احتمالية تكون الرواسب السامة في الدماغ تنخفض بنسبة 86%".