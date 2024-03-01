بالصور .. نجوم الفن فى افتتاح الدورة ال8 لمهرجان مسرح الجنوب بقنا

افتتحت منذ قليل، فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المسرحى لشباب الجنوب بمحافظة قنا، والذى تستمر فعالياته حتى 6 مارس، و تنظمه مؤسسة س للثقافة والابداع، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة، برعاية وزارة الثقافة , وزارة الشباب والرياضة , محافظة قنا , مؤسسة مصر الخير , مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية , الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط و جراند هوتيل ومدينة دريمز , مؤسسة ريدك مصر للتنمية , دار حابى للنشر , جمعية انا المصرى بقنا.

وشهد حفل الافتتاح العديد من المفاجآت كان أبرزها تقديم حفل استعراضى تناول التراث النوبى، والتنورة ، والتحطيب من التراث الصعيدى، واغنية تناولت تاريخ الكتاب الذين تألقوا فى الدراما الصعيدية وأبرزهم محمد صفاء عامر وعبد الرحمن الشرقاوى، قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقنا من إخراج الفنان محمد مصطفى وتقديم الكاتب بكر ى عبد الحميد.

كذلك شهد الافتتاح عرض المسرحية العراقية طقوس الحطب والتى نالت إعجاب الجمهور لرسالتها الرافضة للحروب.

وتناولت كلمة رئيس المهرجان هيثم الهوارى رسالة عن اهداف المهرجان، وقال ان سبب اختياره لإقامة الدورة الثانية فى قنا لتحقيق اهداف التنمية الشاملة ومشروع تنمية القرية الذى بدأته المؤسسه، واقامة 8 مكتبات جديدة فى القرى، واضاف ان سبب اختيار العراق ضيف شرف المهرجان ان المسرح العراقى من المسارح القديمة بالعالم العربى. والمهمة.

وكرم المهرجان مجموعة من الفنانين والشخصيات البارزة لدورهم فى تنشيط الحركة الفنية والثقافية وإنجاح المهرجان، من بينهم النجم سامح حسين والذى نشر البهجة بين أهالى قنا والتقط اغلب الحضور الصور معه خاصة الأطفال ،وكذلك كرم المهرجان النائب حمادة الجبلاوى،عضو مجلس النواب، والفنان هانى كمال، واسم الفنان الراحل عبد الرحمن الشافعى والذى تسلمها نجله الفنان احمد الشافعى ،والفنانه عزه لبيب، وابنة قنا الفنانه فاطمة حسن والفنان العراقى القدير باسم قهار، واختارت ادارة المهرجان من جمهورية العراق ضيف الشرف هذا العام كلا من اسم الفنان الراحل حقى الشبلى مؤسس المسرح العراقى وتسلمها الفنان منير راضى، ، و المخرج السودانى القدير حاتم على، و المخرج الاسبانى الكبير باتى دومينيك.

وكرم الأتحاد المغربى للفنانين المسرحيين الناقد هيثم الهوارى لدوره الملموس فى الحركة المسرحية.

يتنافس على مسابقات المهرجان 26عرض تم اختيارهم من 365 عرض من جميع انحاء العالم.

تقام الفعاليات فى 12 موقع هى قصر ثقافة قنا , قصر ثقافة نجع حمادى , قصر ثقافة قوص , مركز شباب العمال , الكنيسة الانجيلية , مستشفى الاورام ,مركز شباب دندرة , مركز شباب الطويرات , مركز شباب البياضية .. الجبلاوى , مركز شباب الدوما بالإشراف الشرقية , مدينة دريمز بالاضافة الى اقامة سرادق ومسرح كبير فى مدينة جاردينيا بقنا الجديدة لاقامة الفعاليات .

وتنظم ادارة المهرجان معرضا للحرف التراثية والبيئية،يتضمن عدد كبير من المشغولات اليدوية والبيئية وكذلك الحرف التراثية التى قام بها أبناء محافظة قنا والذين حصلوا على ورش تدريبية فى مجال تصنيع الحرف اليدوية والتراثية.

يستضيف المهرجان 70 شاب من الاقاليم المختلفة الذين يرغبون فى حضور الورش التدريبية مجانا فى دورته الثامنة،و الورش التدريبية هى ورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، التأليف باستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، الديكور د. عايدة علام،والإضاءة للمهندس أبو بكر الشريف،و الدراما والمسرح للمخرج الإسباني باتى دومينيك،وصناعة العرائس للفنان احمد ابو طالب،و المكياج للفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي،و ورشة الموسيقى والغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى، وورشة التصوير المسرحى للمصور الصحفى حسن عمار، ورشة تعليم اداء وتحريك العرائس الماريونت للفنانة إيمان فتوح.

يصدر المهرجان 8 مطبوعات هذا العام عن دار حابى لصاحبها محمد طعيمة ، وتشهد إصدارات هذا العام تنوع وابداع دولى من مصر والمغرب والعراق والاردن منها ،كتاب عصام السيد .. المُعلم من تأليف باسم صادق،211 فهرنهايت للكاتب بكرى عبد الحميد، صفحات موجزة من المسرح العراقي للمؤرخ العراقي الكبير ا.د. علي الربيعي , صورة المسرح المصرى من فؤاد دوارة إلى عمرو دواره المؤلف المغربى د. عبد الرحمن بن زيدان ،عبد الرحمن الشافعى .. زمار الحى الذى ِيُطرب المؤلف د. محمد أمين عبد الصمد، وكتاب النصوص الفائزة فى مسابقة التأليف المسرحي وفاز بها كتاب من مصر والعراق والاردن و كتيب الدورة الثامنة واخيرا كتاب 9 سنوات من الإنجازاات.

وتوفر اكاديمية الفنون 10 منح دراسية مجانية للفائزين المصريين والهدف من هذه المنح هو العمل على ثِقل مواهب الشباب المصري في محافظات الصعيد بالدراسة الأكاديمية.