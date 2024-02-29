تقرير تحليل المخدرات الخاص بالسائق المتهم بواقعة فتاة الشروق يكشف مفاجأة

تسلمت جهات التحقيق المختصة، تقرير تحليل المخدرات الخاص بسائق شركة توصيل شهيرة متهم بواقعة فتاة الشروق ومحاولة خطفها، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأكد التقرير ان تحليل المخدرات أثبت تعاطي السائق المتهم للمواد المخدرة، حيث كتب في التقرير “ لم يحدد تحليل عينة الدم نوع مخدر بعينه، بينما هي أنواع متعددة من مواد مخدرة مختلفة ”.

وكانت نيابة الشروق، تسلمت التقرير الطبي الخاص بـ فتاة الشروق المعروفة باسم حبيبة الشماع ،وأكد التقرير الطبي أن الفتاة وضعها الصحي صعب وهي داخل العناية المركزة ولم تستطع الإفاقة منذ وقوع الحادث ودخولها المستشفى، وأنها مصابة بنزيف ورشح في المخ نتيجة ارتطام رأسها بالسور الخرساني، كما أنها مصابة بكسور في مناطق مختلفة بالجسم ونزيف داخلي أيضا من شدة الحادث ولا يمكن استجوابها في الوقت الحالي.

واستمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال والدة فتاة الشروق حبيبة الشماع، وأكدت دينا إسماعيل والدة الفتاة أنها تحدثت مع نجلتها هاتفيا وقالت لها "هنستناكي في التجمع مع إخواتك “.. وردت حبيبة ”خلاص مش هتأخر مسافة الطريق" وفي تلك الأثناء كان السواق يتشاجر مع صديقه خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وأضافت دينا بالتحقيقات أنها سألت حبيبة الشماع “هو ماله السواق ده في إيه”، لتجيبها حبيبة “مش عارفة شكله مش طبيعي خالص”، وأنها طلبت من نجلتها أن تنهي رحلتها على الفور وتطلب من السائق أن ينزلها وتقوم بطلب سيارة أخرى، لكن حبيبة أجابتها أنها اقتربت من مكان تجمعهما وأنها ستكمل رحلتها.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن فحصت الواقعة للوقوف على ملابساتها والوصول للمتهم حيث وقعت بنطاق منطقة الشروق.

وأشار المصدر إلى أن فتاة تعرضت لمحاولة اختطاف داخل سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة بالقاهرة.



