الشاي الأسود يساعدك على إنقاص الوزن.. دراسة توضح

أفادت المجلة الأوروبية للتغذية عن دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، والذين كانوا مقتنعين بالتأثير المحدد للشاي الأسود على البكتيريا المعوية، وذكر مؤلفو الدراسة أن شرب هذا المشروب يعزز فقدان الوزن.



يوصى عادة بشرب الشاي الأخضر لإنقاص الوزن، ولكن العلماء من الولايات المتحدة مقتنعون بأن اللون الأسود ليس أسوأ في هذا الصدد ووفقا لدراستهم، فإن الشاي الأسود قد يعزز أيضا الصحة وفقدان الوزن من خلال آثاره على ميكروبات الأمعاء.

شاركت 4 مجموعات من الفئران في التجارب العلمية في الأول، تلقت الحيوانات طعاما يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون، في الثانية، على العكس من ذلك، طعام عالي الدهون وفي المجموعتين الأخريين، أعطيت القوارض وجبة دسمة مع مستخلص الشاي الأسود أو الأخضر.

وعند تلخيص النتائج، تبين أن الحيوانات التي تلقت الشاي على شكل مكمل كان لها نفس وزن الجسم مثل أولئك الذين كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الدهون وفي الوقت نفسه، وجد العلماء أنه في أمعاء القوارض التي تناولت مستخلص الشاي الأسود، زاد نشاط بكتيريا Pseudobutyrivibrio، التي تؤثر على عمليات التمثيل الغذائي.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن الشاي الأسود يغير المستقلبات المعوية ويغير أيضًا استقلاب الطاقة في الكبد، مما يحمي من اكتساب الوزن الزائد.

وكان يُعتقد سابقًا أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر أكثر فعالية من تلك الموجودة في الشاي الأسود، حيث يتم امتصاصها في الدم والأنسجة، وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، البروفيسور سوزان هينينج: "أظهرت دراستنا أن الشاي الأسود، من خلال آلية محددة - ميكروبيوم الأمعاء - يمكن أن يعزز أيضًا فقدان الوزن".