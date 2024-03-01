الهلال يفوز على اتحاد جدة بثلاثية في ديربي الدوري السعودي

حقق فريق الكرة الاول بنادي الهلال الفوز على نظيره اتحاد جدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بين الفريقين، علي ملعب "المملكة آرينا"، لحساب الجولة الـ 22 من منافسات الدوري السعودي.

أهداف المباراة..

سجل كانتى هدف التقدم لفريق الاتحاد فى الدقيقة 12، ثم تعادل الهلال عن طريق الشهرى فى الدقيقة 39.

وتمكن الزعيم من تسجيل هدفين عن طريق مالكوم وسعود عبدالحميد في الدقيقتين 59 و67 .

تشكيل الهلال..

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد

الوسط: ميشايل - روبن نيفيز - سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري - الشهري - مالكوم

تشكيل اتحاد جدة..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي - أحمد حجازي – حسن كادش – لويز فيليبي

الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - الغامدى

الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله – مروان الصحفى.