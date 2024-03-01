حزب الله يُسقط مُحلقة إسرائيلية في وادي العزية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية.

وقال حزب الله في بيان له اليوم الجمعة: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، أسقط ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة 01-03-2024 مُحلّقة لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية.‏

على جانب آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي، في حاجة عاجلة لتجنيد 7000 جندي من أجل تعزيز قواته العسكرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن "هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، تشير لأول مرة، إلى وجود حاجة ماسة لدى الجيش بتجنيد ما لا يقل عن 7000 جندي إسرائيلي لتعزيز قواتها".

وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أنه بعيدا عن "قانون التجنيد" وضرورة مناقشته، فإن الجيش الإسرائيلي بعيد في الوقت الحالي عن مجال السياسة، وعليه يجب التجنيد الفوري لما يزيد عن 7000 جندي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، في حالة من الصدمة جراء سقوط عدد كبير من الضباط والجنود خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اقتربت من 150 يوما كاملة، مؤكدة سقوط 582 ضابطا وجنديا خلال تلك الحرب على القطاع.