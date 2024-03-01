الونسو : أداء سيارة أستون مارتن كان مفاجأة كبيرة في تجارب البحرين

قال الأسباني فرناندو الونسو سائق فريق استون مارتن ان أداء سيارة الفريق اليوم خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكبرى على حلبة صخير كان بمثابة المفاجأة الكبيرة السارة للفريق .

وقال فرناندو الونسو عقب احتلاله المركز السادس في التجارب التأهيلية ان الفريق كان لديه ابكثير من الشكوك حول أداء المحرك الجديد للسيارة خلال تجربته في الخريف الماضي لكن خلال التجارب الحرة ثم التجارب التأهيلية مساء الجمعة اثبت المحرك قدرته الكبيرة على مجاراة السيارات للفرق الأخرى مثل مكلارين ثم فيراري وأعتقد أن هذا انجاز كبير .

واعرف فرناندو الونسو عن سعادته الكبيرة لتحقيق المركز السادس في التجارب مؤكدا ان التخلف بفارق أجزاء بسيطة عن منافسين اقوياء مثل فيراري و مرسيدس هو امر رائع ويدعو للتفاؤل قبل بداية موسم أراه سيكون موسما قويا للغاية وتنافسا عنيفا بين السائقين .

وأشار الونسو انه لا يتوقع هيمنة احد السائقين على اغلب السباقات هذا الموسم مشيرا الى ان فيرستابين سيجد منافسة عنيفة للغاية من سائقين متحفزين لتحقيق إنجازات كبيرة والوصول إلى الالقاب .