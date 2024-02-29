قنصل الصين: ندعم الرئيس السيسى لإتباع مسار التنمية بالإسكندرية

قنصل الصين يؤكد الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر

أكد القنصل العام يانغ يى لدولة الصين الشعبية بالإسكندرية، أن الصين تدعم بقوة الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لقيادة الشعب المصرى لإتباع مسار التنمية بما يتناسب مع ظروفها الوطنية، كما أنها تساند مصر بقوة في معارضة التدخل الأجنبي وحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، كما تدعمها في انتهاج سياسة خارجية مستقلة ولعب دور أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية.

وأضاف القنصل العام، أنه بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيسين الصيني شي جينبيغ والمصري عبدالفتاح السيسي، تم تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، كما حقق التعاون العملي بين الصين والإسكندرية نتائج مثمرة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والصين تطورت بشكل لافت خلال عهد السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء القنصل العام بالمؤتمر الصحفى بمقر القنصلية الصينية بالاسكندرية مسا ءاليوم الخميس

وكشف القنصل العام لدولة الصين الشعبية فى الإسكندرية، يانغ يى، أن تعداد بلاده قرابة مليار و400 مليون نسمة، بينهم 30 مليون مسلم ينحدرون لقوميات متعددة ، ويمارسون عقيدتهم بحرية فى اطار حرية المعتقد الدينى دون أي مضايقات ، مشيراً الى أن المسلمين فى بلاده يحتفلون بشهر رمضان كونه مهم للسلام والأمان، وهناك 30 مليون مسلم تجمعهم طقوس رمضانية طوال الشهر الكريم، علي الرغم من أنهم يفصلهم عن بعضهم البعض آلاف الأميال، إلا أنهم يقضون جميعا أقدس شهر في السنة في الإسلام مغمورون بالسلام والوئام.

وأشار القنصل، إلى أنه يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، وسوف تعزز الصين ومصر تنمية التواصل الاستراتيجي وتعزيز التعاون العملي لتحقيق نتائج أكبر وسوف يعملان معا لتعزيز التحديثات الخاصة لكل منهما.

وكشف القنصل العام الصينى، أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لمصر، وأن لها إسهامات استثمارية قوية فى الإسكندرية، إذ انتهى العمل فى رصيف الحاويات بميناء أبى قير وبدأ العمل بالميناء بالفعل، كما أن الصين تقوم ببناء أعلى خمسة أبراج بالعالم فى مدينة العلمين، وتم الانتهاء بالفعل من بناء أربعة منها، كما أنه تم توقيع اتفاقية تآخى بين ميناء الإسكندرية واثنين من أكبر الموانئ الصينية، وخلال الفترة القادمة سيقوم وفد من ميناء شانتونج الصين وهو أكبر ميناء بالصين بزيارة لميناء السكندرية لتوقيع اتفاقيات تعاون، كما أن الصين ساهمت فى أعمال ميناء السخنة وتعد مصر أكثر دولة بها استثمارات صينية.