ورشة حكي للأطفال بالسايكو دراما بمهرجان الإسماعيلية

تقام غدا السبت على هامش فعاليات الدورة ال٢٥ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي ورشة حكي تفاعلية للأطفال المدمجين " طبيعي وقدرات خاصة" بالسايكو دراما وتقدمها الكاتبة سما الشافعي، المتخصصة أكاديمياً في ادب الطفل والتنشئة الثقافية لأطفال القدرات الخاصة، وذلك في تمام الثانية ظهرا بقصر ثقافة الإسماعيلية بقاعة مكتبة الطفل.

تقدم الشافعي، حكاية تفاعلية للأطفال عن تقبل الآخر واحترام الإختلاف بكل انواعه بإعتباره ميزة، وتهدف الورشة إلى تدريب الأطفال على التخيل والإبداع والقدرة على إلقاء الحكاية والتفاعل مع شخصياتها ليجد نفسه أنه بطل من ابطال القصة .

تقام فعاليات ورش الأطفال يوميا علي مدار أيام مهرجان الاسماعيليه السينمائي الدولي حتى الختام في ٥ مارس الجاري بقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تحتوي الورش على كل من ورشة تحريك المجسمات والعرائس وورشة تحريك الورق المقصوص، وورشة تحريك الصلصال، وورشة الفن التشكيلي، ورشة اللايف أنيميشين ويتم تصوير الورش وعرضها في حفل الختام .