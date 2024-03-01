الجزائر وموزمبيق توقعان عدة اتفاقيات تعاون

وقعت الجزائر وموزمبيق، بالجزائر العاصمة، عدة اتفاقيات تعاون تتعلق بعدة مجالات.

وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثائق بمناسبة زيارة الرئيس الموزمبيقي فيليبي جاسينتو نيوسي الذي وصل إلى الجزائر العاصمة.

وتتعلق الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها بمقر الرئاسة الجزائرية بحضور رئيسي الدولتين، في المقام الأول بوقاية النبات والحجر الزراعي والصحة الحيوانية.

أما الوثيقة الثانية فتتعلق بقطاع الطاقة وتحدد أشكال التعاون في المجال بين البلدين.

كما تشارك موزمبيق بصفة عضو مراقب في المنتدى السابع للدول المصدرة للغاز الذي يعقد بالجزائر العاصمة من يوم الخميس إلى الثاني من مارس الجاري.



كما اتفق البلدان على إلغاء التأشيرة المتبادلة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة، كما تم التوقيع على بيان مشترك بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها الرئيس الموزمبيقي.



وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال إيجاز صحفي حي في وقت متأخر من بعد الظهر، أن زيارة نظيره الموزمبيقي “تعكس عمق العلاقات وأواصر الأخوة بين البلدين”.

كما أكد أن “الجزائر تقف إلى جانب جمهورية موزمبيق في الحرب ضد الإرهاب والتطرف العنيف”.

وبخصوص محادثاته مع الرئيس جاسينتو نيوسي، أشار عبد المجيد تبون إلى أنها “تركزت على سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والفلاحة والبحث العلمي والتدريب المهني وصيد الأسماك، فضلا عن التعاون العسكري”.

وتابع الرئيس الجزائري أنه أجرى تبادلا لوجهات النظر مع نظيره الموزمبيقي حول عدة قضايا دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها الوضع في منطقة الساحل وتطورات الوضع في فلسطين والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة.