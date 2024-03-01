موعد مباراة الأهلي القادمة بعد هزيمة يانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا

تصدر فريق الاهلى المجموعة الرابعة بدور المجموعات على حساب نظيره يانج افريكانز، بعد الفوز بهدف دون رد، فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على يانج افريكانز

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في لقاء نهائي كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

سجل للأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 46 من احداث المباراة.

وتصدر الأهلى ترتيب المجموعة برصيد 12 ليحسم صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد يانج افريكانز التنزاني عند النقطة 8 واستمر في المركز الثاني بعدما ضمن الصعود إلى الدور ربع النهائي بجانب الأهلى صاحب المركز الأول.

ترتيب مجموعة الأهلى بعد الفوز على يانج افريكانز

1- الأهلى 12 نقطة

2- يانج أفريكانز 8 نقاط

3- شباب بلوزداد 8 نقاط

4- ميدياما الغانى 4 نقاط

وتعتبر المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لفريقي الأهلي ويانج أفريكانز حيث أنهما ضمنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن سيتبارى الفريقان على صدارة المجموعة.

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، جمعها من 6 مباريات محصلة الفوز في 3 لقاءات والتعادل في ثلاث مواجهات، فيما لم يتعرض لأي خسارة.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك فريق يانج أفريكانز 8 نقاط بعد أن حقق انتصارين وتعادلين ونال خسارة واحدة، كما ضمن الصعود للدور التالي بفارق نتائج المواجهات مع ملاحقه شباب بلوزداد.