نشر رسائل مشروع تنمية الأسرة المصرية في أسيوط

نظم مكتب الشكاوي فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، بإشراف الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، حملة توعية وتثقيف ناجحة. تم تنفيذ 16 ندوة في قرى مركز صدفا وأبنوب خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.

في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أكدت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط على أهمية استمرار العمل بحملات التوعية لضمان استقرار الأسر المصرية وحماية حقوق الأطفال من تبعات الخلافات الأسرية

وأضافت الدكتورة مروة بأن اللقاءات شملت 1048 سيدة ورجلًا، بهدف نشر رسائل المبادرة الرئاسية وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز تطور الأسرة المصرية. كما ركزت الحملة على أهمية التماسك الأسري وتجنب الخلافات من أجل استقرار الأسرة وتقليل نسب الطلاق والنزاعات العائلية.

وأشارت الدكتورة مروة على التأكيد لأهمية الغذاء الصحي والرضاعة الطبيعية والتنشئة المتوازنة خلال الحملة، إلى جانب تقديم خدمات مجانية من مكتب الشكاوي والتعريف بخدمة الخط الساخن وعنوان وأرقام الفرع لتلقي الشكاوي.

ونوهت الدكتورة مروة إلى أهمية استمرار العمل بحملات التوعية لضمان استقرار الأسر المصرية وحماية حقوق الأطفال من تبعات الخلافات الأسرية.

وأوضحت الدكتورة مروة إلى أن العمل بالتوعية يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية بناء علاقات أسرية صحية والحد من ظاهرة العنف الأسري والتشجيع على حل الخلافات بطرق سلمية وبناءة وأوضحت أيضا بأن استمرار الجهود في هذا الصدد يعتبر أمراً حيوياً لضمان تأمين بيئة مناسبة للأطفال والشباب، وحمايتهم من آثار النزاعات والصراعات الأسرية التي قد تؤثر على نموهم النفسي والاجتماعي.

وفي ختام حديثها، دعت الدكتورة مروة إلى ضرورة التكاتف والتعاون المستمر بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز ثقافة السلام والتسامح في المجتمع المصري وتعزيز دور الأسرة كوحدة أساسية في بناء مجتمع قوي ومستقر.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية