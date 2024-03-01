دوري أبطال أفريقيا.. ترتيب مجموعة الأهلى بعد الفوز على يانج افريكانز

حقق الاهلى فوزا مهما على نظيره يانج افريكانز، بهدف دون رد، فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من مرحلة دور المجوعات، ضمن منافسات دوري الأبطال الأفريقية.

ترتيب مجموعة الأهلى بعد الفوز على يانج افريكانز

1- الأهلى 12 نقطة

2- يانج أفريكانز 8 نقاط

3- شباب بلوزداد 8 نقاط

4- ميدياما الغانى 4 نقاط

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، جمعها من 6 مباريات محصلة الفوز في 3 لقاءات والتعادل في ثلاث مواجهات، فيما لم يتعرض لأي خسارة.

سجل هدف الفوز للأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 46 من احداث المباراة.